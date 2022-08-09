Поиски девочки в Костанайской области: полиция по пути оставляет ей еду и воду

Фото с места событий: ДП Костанайской области

В Костанайской области продолжаются поиски 5-летней девочки, которая пропала 7 августа. Стражи порядка поделились свежей информацией о поисковой операции в официальном Instagram ДП региона.

Информация актуальна на 13:00 вторника, 9 августа.

Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.

Кроме того, на кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу.

Сама же девочка пока не найдена.

С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях:

поселок Жамбыл – река Тобол; поселок Алтын дала; город Костанай; поселок Самир.

Напомним, 5-летняя девочка пропала в воскресенье, 7 августа: рано утром, пока старшие сестры спали, ребенок через окно вышел из дома и исчез. Поиски малышки возглавил глава областной полиции. Ребенка ищут полицейские, волонтеры, спасатели, кинологи и просто неравнодушные люди.

Вчера к поискам девочки подключили и вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982384-poiski-devochki-v-kostanayskoy-oblasti-politsiya-po-puti-ostavlyaet-ey-edu-i-vodu/