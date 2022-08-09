Поиски девочки в Костанайской области: полиция по пути оставляет ей еду и воду
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В Костанайской области продолжаются поиски 5-летней девочки, которая пропала 7 августа. Стражи порядка поделились свежей информацией о поисковой операции в официальном Instagram ДП региона.
Информация актуальна на 13:00 вторника, 9 августа.
Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.
Кроме того, на кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу.
Сама же девочка пока не найдена.
С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях:
- поселок Жамбыл – река Тобол;
- поселок Алтын дала;
- город Костанай;
- поселок Самир.
Напомним, 5-летняя девочка пропала в воскресенье, 7 августа: рано утром, пока старшие сестры спали, ребенок через окно вышел из дома и исчез. Поиски малышки возглавил глава областной полиции. Ребенка ищут полицейские, волонтеры, спасатели, кинологи и просто неравнодушные люди.
Вчера к поискам девочки подключили и вертолет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982384-poiski-devochki-v-kostanayskoy-oblasti-politsiya-po-puti-ostavlyaet-ey-edu-i-vodu/