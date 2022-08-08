Пропавшую в Костанайской области пятилетнюю девочку ищут с помощью вертолета (видео)

Ерлан Омарбеков и мать пропавшей девочки. Фото: страница Омарбекова в Facebook

Начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков рассказал на своей о том, как идут поиски пропавшей ранее в одном из местных сел пятилетней девочки.

Как написал глава департамента полиции, с момента поступления сообщения о пропаже 5-летней девочки из поселка Жамбыл он лично возглавил ее поиски.

В настоящее время к ее поискам подключили вертолет.

В момент написания поста Омарбеков совершал облет территории вместе с мамой пропавшей девочки.

"Мне бы хотелось сегодня сказать об отзывчивости нашего общества на такие ситуации. С первой минуты полиции помогают волонтеры, жители поселка, просто неравнодушные люди.

Спасибо за это. В первую очередь благодарю всех как отец. Сегодня все мы переживаем за малышку. Надеемся и делаем все возможное для того чтобы ее найти", – заверил главный полицейский Костанайской области.

Он также пообещал информировать общественность о ходе поисков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982232-propavshuyu-v-kostanayskoy-oblasti-pyatiletnyuyu-devochku-ischut-s-pomoschyu-vertoleta-foto-video/