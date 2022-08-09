Поиски 5-летней девочки в Костанайской области: полиция обратилась к казахстанцам

Кадр из видео: ДП Костанайской области

В Костанайской области третьи сутки подряд ищут 5-летнюю девочку. Полицейские просят всех, кто хочет помочь с поисками, согласовывать свои действия через оперативный штаб, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В полиции сообщили, что поиски девочки шли всю ночь. Ребенка ищут с помощью тепловизора на кукурузных и картофельных полях – вчера появилась информация, что именно там в последний раз видели малышку.

К этому часу обследовано два кукурузных поля площадью 33 гектара и 10 гектаров, а также два картофельных поля.

Сегодня к поисковым мероприятиям подключились военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска. С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 гектаров.

В полиции отметили, что необходима координация всех гражданских лиц, участвующих в поисках девочки.

"Просим все действия согласовывать через оперативный штаб, который находится в акимате поселка Жамбыл. Телефон для координации – 8 775 105 91 72", – говорится в сообщении ДП.

Напомним, 5-летняя девочка пропала в воскресенье, 7 августа: рано утром, пока старшие сестры спали, девочка через окно вышла из дома и исчезла.

Поиски малышки возглавил глава Департамента полиции Костанайской области. Ребенка ищут полицейские, волонтеры, спасатели, кинологи и просто неравнодушные люди.

Вчера к поискам девочки подключили и вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982324-poiski-5-letney-devochki-v-kostanayskoy-oblasti-politsiya-obratilas-k-kazahstantsam/