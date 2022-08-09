Поиски пятилетней девочки в Костанайской области: местность проверяют с дельтапланов

Поисковики и волонтеры. Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Оперативный штаб полиции Костанайской области предоставил информацию по поискам пропавшей пятилетней девочки по состоянию на 16:00, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в полиции, проведено очередное заседание оперативного штаба с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова.

По состоянию на 16:00 поиски идут в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын дала, Костанай и поселок Самир.

Вода. Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Кроме того, было решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков.

На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.

Тем временем продолжается наблюдение и с воздуха. После шести часов вечера над полями будут запущены дельтапланы. Так в поисках решили участвовать инструкторы рудненского дельтаклуба, которые пришли на помощь.

Еда и напитки. Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Напомним, что об исчезновении пятилетней девочки стало известно 7 августа. Сразу же начались поисковые работы, к которым вскоре привлекли вертолет.

Сегодня в областной полиции обратились к казахстанцам с просьбой согласовывать все действия по поискам ребенка с оперативным штабом для большей эффективности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982416-poiski-pyatiletney-devochki-v-kostanayskoy-oblasti-mestnost-proveryayut-s-deltaplanov/