"О нас как будто забыли": как изменилась жизнь в новых областях Казахстана (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вчера, 8 июня, в Казахстане официально появились три новых региона – Абайская, Жетысуская и Улытауская области. Журналисты опросили жителей этих мест и узнали, что для них изменилось, передает сайт телеканала КТК.

Многие жители Семея изменений на себе еще никак не почувствовали, а вот город стал стремительно преображаться. Как сообщает телеканал, теперь коммунальщики стригут газоны не только на площади перед акиматом, но и по всему городу.

А вот таблички на зданиях учреждений менять пока не спешат. К тому же, до сих пор неизвестно, где разместятся областной и городской акиматы и куда переедут депутаты маслихата.

К слову, народные избранники уже охотно делятся своими грандиозными планами.

"У нас еще пока определится бюджет, но я думаю, что Семей преобразится. Улицы сейчас делаются, школы строятся, где проблемные были. Сейчас я думаю, что надо удар делать во дворы. Потому что во дворах у нас надо благоустраивать – ставить спортивные площадки, футбольные поля, баскетбольные площадки, чтобы дети играли, не сидели в компьютерах, а выходили и занимались спортом", – рассказал депутат маслихата Абайской области Асемкан Дускужанов.

Поистине историческим событием стало первое заседание нового областного маслихата. Оно прошло в здании городского акимата. Выбрали секретаря и постоянные комиссии.

Первым делом депутаты намереваются поднимать экономику: упор будут делать на сельское хозяйство, легкую и перерабатывающую промышленность.

"Сельское хозяйство имеет еще неправильно развитую инфраструктуру, потому что у нас, в новой области, практически не существует, можно сказать, переработки. Чтобы получить высокую эффективность от производства сельского хозяйства, необходимо, чтобы была переработка. А это мясокомбинат, это ПОШ – переработка шерсти. Тогда и город, имея переработку, и вся область, получая бюджетные средства, будут жить намного лучше", – заявил секретарь маслихата Абайской области Куаныш Сулейменов.

Пока неизвестно, кто займет пост акима Абайской области и останется ли на своем месте руководство Семея. Ответы на эти вопросы население надеется получить в ближайшее время.

Новый город – Кунаев – тоже стал сегодня областным центром. С 8 июня Алматинская область официально разделена – территорией пришлось поделиться с новой Жетысуской областью. Ее центром обозначили город Талдыкорган.

А управлять Алматинской будут из бывшего Капшагая. Теперь это город Кунаев – крупнейшая в республике игорная зона и еще один из самых молодых городов Казахстана.

"Перемены, наверное, будут, надеемся. Город у нас молодой, и все еще развивается. Заметила, что пустыри стали занимать, начали строить дома и приводить в порядок старые. Пока прям сильно не видно, что мы областной центр, но, думаю, несколько лет – и все станет по-другому. Нужно подождать";

"Город уже преображается, стали поливать газоны, высаживать цветы. Работы, конечно, у коммунальщиков еще много, но многим уже нравятся изменения. Нужно время, и, я думаю, тут все кардинально поменяется: появятся новые дома, центры и культурные объекты", – поделились своим мнением горожане.

Уже известно, что Жетысуской области отойдет восемь районов, в которых больше 350 населенных пунктов, и два крупных города – Талдыкорган и Текели. А в Алматинской останутся девять районов, 380 населенных пунктов и один крупный город, он же сейчас областной центр. В целом, население региона до разделения превышало 2 миллиона человек.

"Мы по бюджету еще пока не разговаривали. Думаю, после всего будет сессия маслихата – и там все это будет озвучено. И я думаю, тогда мы и узнаем, кто будет главой нашей области; ждать этого, наверное, не придется.

Думаю, на этой сессии тогда и озвучат вопрос о бюджете нашей области. В целом это хорошая идея, потому что мы теперь доберемся до каждого села и района", – уверен депутат областного маслихата Римма Аждарова.

Стоит отметить, что пока неизвестно, кто станет акимами Жетысуской и Алматинской областей. Их имена обещают озвучить в ближайшее время.

Какое здание займет областной акимат, а в какие заедут городские управления, пока неясно. Чиновники говорят, все эти нюансы еще обсуждаются. А вот в Улытауской области уже намерены начать строительство новых административных зданий.

Небольшой и отдаленный Жезказган, как сообщает телеканал, ждет масштабная застройка. Область Улытау хотя и новая, но получилась одной из крупнейших по площади. А ее жители, кажется, уже привыкли к новому статусу. Независимыми от Караганды они стали гордо называть себя еще в марте, сразу после послания президента.

Согласно планам чиновников, серый, обветшавший Жезказган совсем скоро должен превратиться в бурно развивающийся областной центр. Сюда хотят перевезти порядка 500 госслужащих и силовых структур.

Так как жилья в городе не хватает даже местным, приезжих разместят в общежитиях двух колледжей. Для строительства жилых домов необходимо порядка 50 миллиардов тенге, на развитие инфраструктуры еще 30. Но первые на очереди – это административные здания.

"Что касается дальнейшего размещения государственных органов, в западном жилом районе планируется строительство нового административного центра. Там планируется построить здание областного акимата, здания силовых структур, порядка семи административных зданий на сумму порядка 13 миллиардов тенге", – сообщил председатель комиссии по размещению государственных органов в Улытауской области Нуржан Орынбаев.

В Карагандинском областном акимате, департаментах и комитетах уже начинается сокращение. Штат уменьшат на 30%. Госслужащим предлагают вакансии в Улытау. Специалистов хотят привлечь карьерным ростом и стабильными зарплатами.

К слову, несмотря на хорошие доходы, которые местные получают на медеплавильном предприятии, досуг здесь очень однообразный. Кроме кафе и кинотеатра, развлечений в городе и окрестностях нет как для взрослых, так и детей. Теперь все в ожидании лучшей жизни.

"Город у нас очень старый: дома, здания. Парков засаженных нет, как в других городах, спорткомплексов нет. Бассейн не работает. О нас как будто забыли. Чтобы нам детей развлечь, нужно в Караганду ехать по убитой дороге";

"Врачей нет в нашей больнице. Даже если сильно плохо, приходится ехать в Астану или в Караганду. Чтобы решить вопрос в суде или в ЦОНе, тоже туда надо", – сетуют жители Жезказгана.

Однако главная проблема – это водовод. Частые аварии лишают горожан воды на недели. Строительство нового, конечно, тоже обойдется во внушительную сумму. Для достижения транспортной доступности нового региона запланирована реконструкция участка дороги из Кызылорды, 208 километров, и 513 километров трассы на Караганду. Обе – республиканского значения. Поэтому финансирование ждут из республиканского бюджета.

Со дня на день в Жезказгане ждут назначений. Имена претендентов на должность акима области держатся в секрете, но уже избран секретарь маслихата.

Напомним, в состав Улытауской области вошли три города: Жезказган, Каражал и Сатпаев, а также два района – Жанааркинский и Улытауский.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973252-stali-polivat-gazony-vysazhivat-tsvety-kak-izmenilas-zhizn-v-novyh-oblastyah-kazahstana-video/