Избран секретарь маслихата Абайской области

Куаныш Сулейменов. Фото: отдел внутренней политики Семея

Сегодня, 8 июня, состоялась первая сессия маслихата Абайской области седьмого созыва. Депутаты избрали секретаря, которым стал Куаныш Сулейменов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на отдел внутренней политики Семея.

Куаныш Серикказыевич родился в 1973 году в городе Чарск Семипалатинской области. Окончил исторический факультет Семипалатинского государственного университета.

Образование продолжил в Казахской государственной юридической академии, в университете имени Шакарима в Семее по специальности "технология производства продуктов животноводства".

Многие годы работал в системе школьного образования.

В настоящее время является генеральным директором племенного хозяйства ТОО "Шалабай".

На прошедшей сессии депутаты образовали две постоянные комиссии, утвердили регламент, Положение об аппарате маслихата, а также его структуру и штат.

Напомним, сегодня вступил в силу указ президента Казахстана об образовании трех новых областей: Абайской, Улытауской и Жетысуской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973135-izbran-sekretar-maslihata-abayskoy-oblasti/