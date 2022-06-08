Избран секретарь маслихата Улытауской области

Бауржан Шингисов. Фото: instagram.com/akimatzhez

8 июня прошла первая сессия маслихата Улытауской области. На ней присутствовали одиннадцать из двенадцати депутатов и был избран секретарь маслихата. Им стал Бауржан Шингисов. Об этом сообщает акимат Жезказгана на своей официальной странице в Instagram.

Бауржан Кабденович родился в Жезказгане. Много лет проработал на государственных должностях, в том числе занимал посты акимов Жезказгана и Сатпаева.

Был депутатом Карагандинского областного маслихата.

Возглавив маслихат Улытауской области, Бауржан Шингисов продолжил сессию и обсудил организационные вопросы повестки дня (утверждение состава постоянных комиссий, формирование аппарата маслихата).

Напомним, ранее стало известно, что секретарем маслихата Абайской области избрали Куаныша Сулейменова.

Сегодня официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане трех новых областей: Абайской, Улытауской и Жетысуской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973178-izbran-sekretar-maslihata-ulytauskoy-oblasti/