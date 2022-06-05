"Требуйте не один бюллетень, а 33": омбудсмен высказалась о фейках про референдум

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Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова рассказала о попытках разрушить гражданскую активность на референдуме по поправкам в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Эльвира Азимова сообщила, что казахстанцам скидывают аудиосообщение с призывом прийти на референдум.

"Сегодня в одном из чатов услышала аудиосообщение: "Приходите на участок и требуйте не один бюллетень, а 33 бюллетеня", то есть с учетом количества предлагаемых поправок. Но очень четкое было разъяснение, что есть один вопрос касательно всего пакета поправок. И граждане голосуют в целом за или против них, то есть отвечают на один вопрос: "Принимаете ли вы поправки, вынесенные на референдум?".

Поэтому такое разъяснение, честно говоря, является не только неправильным и недостоверным, а оно целенаправленно разрушает гражданскую активность и готовность принять участие в референдуме", - сообщила она.

Высказалась она и по поводу сообщения о том, что в полученном бюллетени следует делать приписку о поправках, с которыми не согласен голосующий.

"Следующее сообщение в это голосовом, что "получив бюллетени, сделайте приписку, что вы не согласны с некоторыми из вопросов". Но такие приписки делают автоматически бюллетень недействительным. То есть в сообщении, хотя говорится что "придите на референдум, чтобы ваш голос не использовал кто-то другой", но фактически, если прослушать все сообщение, людей целенаправленно толкают на то, чтобы их голос стал недействительным", - резюмировала омбудсмен.

Напомним, референдум в Казахстане признан состоявшимся - согласно актуальным на 16:00 данным, явка на референдум составила более 60%.

Отметим также, что на референдум выносится 56 поправок в Конституцию Казахстана, однако для голосования предлагается лишь один вопрос – за все поправки либо против всех. Почему так произошло, ранее разъяснили в министерстве юстиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972643-trebuyte-ne-odin-byulleten-a-33-ombudsmen-vyskazalas-o-feykah-pro-referendum/