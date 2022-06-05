Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана признан состоявшимся

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова сообщила, что на 14.00 по стране проголосовали более 6,2 млн избирателей - это 53,43% от общего количества электората. Соответственно, референдум признан состоявшимся, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14:00 по времени столицы во всей стране бюллетени для голосования получили 53,43% от общего числа граждан, или 6,2 млн избирателей, включенных в списки", - сказала член ЦКР Анастасия Щегорцова.

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

Акмолинская область – 56,89%,

Актюбинская – 45,64%,

Алматинская – 58,07%,

Атырауская – 50,68%,

Западно-Казахстанская – 53,58%,

Жамбылская – 63,46%,

Карагандинская – 61,08%,

Костанайская – 62,47%,

Кызылординская – 65,30%,

Мангистауская – 43,36%,

Павлодарская – 57,79%,

Северо-Казахстанская – 62,41%,

Туркестанская – 53,63%,

Восточно-Казахстанская – 64,21%,

Нур-Султан – 41,13%,

Алматы – 23,60%,

Шымкент – 59,32%.

Всего, по ее данным, по стране проголосовали 6,2 млн из 11,7 млн избирателей.

"Напомним, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право принимать участие в референдуме.

Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в столице желающие проголосовать выстраиваются в очереди на участках для голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972626-tskr-referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-kazahstana-priznan-sostoyavshimsya/