Политика и экономика
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Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана признан состоявшимся

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Мужчина рядом с урной для голосования
Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова сообщила, что на 14.00 по стране проголосовали более 6,2 млн избирателей - это 53,43% от общего количества электората. Соответственно, референдум признан состоявшимся, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14:00 по времени столицы во всей стране бюллетени для голосования получили 53,43% от общего числа граждан, или 6,2 млн избирателей, включенных в списки", - сказала член ЦКР Анастасия Щегорцова.

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 56,89%,
  • Актюбинская – 45,64%,
  • Алматинская – 58,07%,
  • Атырауская – 50,68%,
  • Западно-Казахстанская – 53,58%,
  • Жамбылская – 63,46%,
  • Карагандинская – 61,08%,
  • Костанайская – 62,47%,
  • Кызылординская – 65,30%,
  • Мангистауская – 43,36%,
  • Павлодарская – 57,79%,
  • Северо-Казахстанская – 62,41%,
  • Туркестанская – 53,63%,
  • Восточно-Казахстанская – 64,21%,
  • Нур-Султан – 41,13%,
  • Алматы – 23,60%,
  • Шымкент – 59,32%.

Всего, по ее данным, по стране проголосовали 6,2 млн из 11,7 млн избирателей.

"Напомним, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право принимать участие в референдуме.

Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в столице желающие проголосовать выстраиваются в очереди на участках для голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972626-tskr-referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-kazahstana-priznan-sostoyavshimsya/

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