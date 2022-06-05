Девушка пришла на участок для голосования вместе с собакой в Алматы (фото)

Фото: акимат Алматы

Жительница Алматы пришла на участок для голосования на референдуме вместе с собакой. О забавном случае рассказали в акимате южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила жительница города, ее порадовало, что члены комиссии спокойно пустили на избирательный участок с любимым домашним питомцем.

По словам Марины, это в дальнейшем позволит улучшить ситуацию по обращению с животными.

"Государство предпринимает большие шаги и проводит значимые реформы в целях хорошего обращения с животными, уменьшения количества бездомных животных", - рассказала Марина Барсукова.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, сегодня алматинцы поделились своим мнением о референдуме по поправкам в Конституцию. Наблюдатели некоторых участков при этом отмечали, что нарушений выявлено не было.

Тем не менее, капитан наблюдателей Алматы рассказал о нарушениях не только со стороны избирателей, но и со стороны самих наблюдателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972640-devushka-prishla-na-uchastok-dlya-golosovaniya-vmeste-s-sobakoy-v-almaty-foto/