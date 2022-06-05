"На некоторых участках была очередь до открытия": наблюдатель от СНГ о референдуме в Казахстане

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Наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Олег Цепкин назвал правильным решением то, что руководство Казахстана оперативно отреагировали на январские события и очень быстро подготовило изменения в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Олег Цепкин указал на своевременность вносимых в Конституцию поправок.

"Наша делегация буквально вчера, проведя встречи в парламенте, в избирательных комиссиях, провели консультации со многими специалистами, кто участвовал в разработке изменений в Конституцию.

Задача стояла — не допустить риски, с которыми страна столкнулась в начале этого года. В своем интервью президент говорил об этом. Наверное, промежуточным заключением можно сказать, что хорошо и правильно, что руководство страны оперативно отреагировали на такие события и очень быстро подготовили изменения в конституцию", - добавил он.

Наблюдатель также сообщил о высоком уровне организации референдума.

"По своему впечатлению и по отзывам коллег на открытии все комиссии были подготовлены, ждали первых избирателей. На некоторых участках уже была очередь до открытия. Мы посмотрели организацию, оснащенность, квалификацию членов избирательных комиссий, замечаний нет.

Настроение у всех позитивное, и самое главное - ожидания граждан Казахстана, избирателей от тех улучшений, которые будут в жизни простых граждан страны", - резюмировал спикер.

Ранее референдум в Казахстане был признан состоявшимся, так как проголосовали более половины избирателей. По состоянию на 16:00 проголосовали уже свыше 60 процентов граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972639-na-nekotoryh-uchastkah-byla-ochered-do-otkrytiya-nablyudatel-ot-sng-o-referendume-v-kazahstane/