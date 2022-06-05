Политика и экономика
KZ

ЦКР: Более 60% избирателей проголосовали на референдуме

Опубликовано:

Урна для бюллетеней
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов сообщил, что 60,8 процента от общего числа избирателей, проголосовали на референдуме, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 60,8% от общего числа граждан, или 7,1 млн избирателей, включенных в списки", - сообщил Асылбек Смагулов.

Всего по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.

Судя по разбивке по регионам, низкие показатели по явке избирателей по-прежнему демонстрирует Алматы.

Ситуация с процентом проголосовавших по регионам выглядит так:

  • Акмолинская область – 65,11%;
  • Актюбинская область – 53,52%;
  • Алматинская область – 66,58%;
  • Атырауская область – 56,19%;
  • Западно-Казахстанская область – 57,7%;
  • Жамбылская область – 67,36%;
  • Карагандинская область – 68,69%;
  • Костанайская область – 69,18%;
  • Кызылординская область – 72,26%;
  • Мангистауская область – 53,13%;
  • Павлодарская область – 64,58%;
  • Северо-Казахстанская область – 69,8%;
  • Туркестанская область – 72%;
  • Восточно-Казахстанская область – 68,3%;
  • Нур-Султан – 48,4%;
  • Алматы – 25,95%,
  • Шымкент – 63,34%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972635-tskr-bolee-60-izbirateley-progolosovali-na-referendume/

jitsu gif

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.