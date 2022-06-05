ЦКР: Более 60% избирателей проголосовали на референдуме
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Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов сообщил, что 60,8 процента от общего числа избирателей, проголосовали на референдуме, передает корреспондент NUR.KZ.
"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 60,8% от общего числа граждан, или 7,1 млн избирателей, включенных в списки", - сообщил Асылбек Смагулов.
Всего по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.
Судя по разбивке по регионам, низкие показатели по явке избирателей по-прежнему демонстрирует Алматы.
Ситуация с процентом проголосовавших по регионам выглядит так:
- Акмолинская область – 65,11%;
- Актюбинская область – 53,52%;
- Алматинская область – 66,58%;
- Атырауская область – 56,19%;
- Западно-Казахстанская область – 57,7%;
- Жамбылская область – 67,36%;
- Карагандинская область – 68,69%;
- Костанайская область – 69,18%;
- Кызылординская область – 72,26%;
- Мангистауская область – 53,13%;
- Павлодарская область – 64,58%;
- Северо-Казахстанская область – 69,8%;
- Туркестанская область – 72%;
- Восточно-Казахстанская область – 68,3%;
- Нур-Султан – 48,4%;
- Алматы – 25,95%,
- Шымкент – 63,34%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972635-tskr-bolee-60-izbirateley-progolosovali-na-referendume/