ЦКР: Более 60% избирателей проголосовали на референдуме

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов сообщил, что 60,8 процента от общего числа избирателей, проголосовали на референдуме, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 60,8% от общего числа граждан, или 7,1 млн избирателей, включенных в списки", - сообщил Асылбек Смагулов.

Всего по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.

Судя по разбивке по регионам, низкие показатели по явке избирателей по-прежнему демонстрирует Алматы.

Ситуация с процентом проголосовавших по регионам выглядит так:

Акмолинская область – 65,11%;

Актюбинская область – 53,52%;

Алматинская область – 66,58%;

Атырауская область – 56,19%;

Западно-Казахстанская область – 57,7%;

Жамбылская область – 67,36%;

Карагандинская область – 68,69%;

Костанайская область – 69,18%;

Кызылординская область – 72,26%;

Мангистауская область – 53,13%;

Павлодарская область – 64,58%;

Северо-Казахстанская область – 69,8%;

Туркестанская область – 72%;

Восточно-Казахстанская область – 68,3%;

Нур-Султан – 48,4%;

Алматы – 25,95%,

Шымкент – 63,34%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972635-tskr-bolee-60-izbirateley-progolosovali-na-referendume/