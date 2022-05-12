Референдум в Казахстане: почему поправок в Конституцию 56, но вопрос в бюллетене один

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На онлайн-брифинге в СЦК вице-министра юстиции попросили разъяснить, почему на референдум выносится 56 поправок в Конституцию Казахстана, однако для голосования предлагается лишь один вопрос – за все поправки либо против всех, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр юстиции Алма Муканова сообщила, что при вынесении каждой поправки на голосование понадобилось бы 56 бюллетеней на каждого человека.

"Кроме того, вынесение одним вопросом обосновано тем, что все поправки тесно переплетены и взаимосвязаны – нельзя проголосовать за что-то одно, не нарушая смысл другой поправки.

Представим, мы голосуем за норму о наделении мажилиса правом принятия законов, но не проголосуем за норму, которая дает сенату право одобрять или не одобрять – тогда вся конструкция будет не рабочая. В этой связи верно и взвешенно, что это будет выноситься как один проект", – сообщила спикер.

По мнению вице-министра, если какая-то часть поправок вызывает у казахстанцев желание проголосовать "против", а какая-то часть – "за", то гражданам нужно выбрать, какое решение у них преобладает.

"Если гражданин за какие-то нормы, но против других, он должен взвешенно подойти – преобладает у него "за" или "против", и принять решение – он за введение в целом политических реформ либо против", – добавила Муканова.

Напомним, что недавно в Центральной комиссии рассказали, какие варианты ответа будут в бюллетене на референдуме в Казахстане.

Также стало известно, кто из казахстанцев имеет право голосовать на референдуме 5 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968933-referendum-v-kazahstane-pochemu-popravok-v-konstitutsiyu-56-no-vopros-v-byulletene-odin/