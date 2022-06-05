Сколько участков для голосования на референдуме открыто в Казахстане

Иллюстративное фото: Telegram-канал МИД РК

Сегодня, 5 июня, в Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию. По всей стране уже открылось больше 10 тысяч участков, на которых казахстанцы смогут отдать свои голоса, сообщает официальный Telegram-канал Referendum2022.kz.

Голосование началось в 7:00 по времени Нур-Султана и продлится до 20:00.

Всего в республике 10 013 избирательных участков. В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 11,7 миллиона избирателей.

Кроме того, избирательные участки начали работу и за рубежом - первые казахстанцы проголосовали в Японии и Южной Корее.

Подробнее о референдуме можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972561-skolko-uchastkov-dlya-golosovaniya-na-referendume-otkryto-v-kazahstane/