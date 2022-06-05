Миссия наблюдателей от СНГ: С утра хорошая активность населения, народ идет

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральный секретарь - руководитель секретариата совета миссии наблюдателей от СНГ Дмитрий Кобицкий указал на высокую активность населения на референдуме, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Кобицкого, миссия наблюдателей от СНГ находится в Нур-Султане с пятницы, 3 июня: проводился долгосрочный мониторинг, оценивалось все законодательство, регулирующее электоральные процессы.

"Я хочу сказать, что ЦКР подготовилась очень хорошо. Мы видим их активную работу, работу с участковыми и территориальными комиссиями. Все достаточно квалифицированы и хорошо подготовлены к процессу.

Также хотелось отметить, что с 7 часов утра достаточно хорошая активность населения - народ идет, хочет проголосовать за предусмотренные изменения. Мы очень надеемся, что все, что происходит сегодня, хорошо повлияет на развитие страны, на благополучие народа", - указал руководитель секретариата совета миссии наблюдателей от СНГ.

В планах наблюдателей проверить не менее 120 участков для объективной картины.

"Каждый раз, пребывая в Казахстане, мы всегда наблюдаем качественную подготовку кадров. Национальные наблюдатели также хорошо подготовлены. Наша задача - смотреть, как организован референдум, как он проходит, нет ли нарушений законодательства, международных требований.

Люди должны понимать, что, отдавая свой голос, что он не идет куда то в "ведро", а учитывается. Мы также будем на подсчете голосов и уже вечером проведем совещание, чтобы узнать мнение всех наблюдателей. Завтра уже области (объявят - прим.ред.) предварительные выводы", - резюмировал Дмитрий Кобицкий.

Напомним, по всему Казахстану работает больше 10 тыс. участков. Проголосовать можно с 7:00 до 20:00.

Ранее мы объясняли, как найти свой участок для голосования на референдуме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972566-missiya-nablyudateley-ot-sng-s-utra-horoshaya-aktivnost-naseleniya-narod-idet/