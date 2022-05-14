Генпрокуратура и Антикор сняли аресты со счетов ТОО "Оператор РОП"

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Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил на своей официальной странице в Twitter о том, что совместно с Антикоррупционной службой они приняли решение снять аресты со счетов ТОО "Оператор РОП".

"В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге.

Из этой суммы 100 млрд тенге правительство направило на льготное автокредитование, остальные средства - на другие соцпроекты", - написал Асылов.

Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что деятельность ТОО "Оператор РОП" "вызывает много вопросов".

19 января работа компании была прекращена, вопросы утильсбора были переданы в ведение нового госоператора.

В конце января были задержаны вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.

Вскоре после этого стало известно об их аресте на 2 месяца. Кроме того, в начале марта экс-главу ТОО "Оператор РОП" заподозрили в хищении 20 млрд тенге.

1 апреля был задержан бывший операционный директор ТОО "Оператор РОП".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969292-genprokuratura-i-antikor-snyali-aresty-so-schetov-too-operator-rop/