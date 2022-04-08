Снос резиденции президента в Алматы: как он будет происходить и сколько на него потратят

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Управляющий делами президента Айбек Дадебаев в своем официальном Telegram-канале рассказал о том, как будет происходить демонтаж резиденции главы государства в Алматы.

Он отметил, что по техническому заключению Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития, состояние здания резиденции отнесено к категории "ограниченно пригодных к эксплуатации".

Специалисты "Казреставрации" провели обследования и сняли замеры, по результатам которых рекомендовали исключить объект из списка памятников истории и культуры.

Кроме того, Министерство культуры и спорта РК на основании историко-культурной экспертизы решило исключить объект из списка памятников.

Основное здание и прилегающие объекты будут демонтированы.

Дадебаев отметил, что из здания будет вывезено сохранившееся оборудование: холодильные машины, источники бесперебойного питания, дизель-генераторы – всего 46 наименований на сумму около 600 миллионов тенге. С его слов, данное оборудование будет использовано на других объектах Управления делами президента.

Кроме того, около 1800 тонн металла сдадут на переработку. По его оценке, это еще 150 миллионов тенге, которые вернутся в бюджет.

Демонтаж основного здания и прилегающих объектов, по его словам, будет стоить три миллиарда тенге.

Еще три миллиарда предусмотрено на рекультивацию территории и реконструкцию инженерного корпуса – то есть, на объекты, которые перейдут на баланс города.

Планируется реставрация и инженерного корпуса, расположенного под холмом на территории резиденции.

"Он хорошо впишется в ландшафт парка. В нем размещены трансформаторная подстанция, которая обслуживает ближайшие дома, инженерное оборудование, помещения для сотрудников. То есть, это полноценное многофункциональное помещение", – пояснил Дадебаев.

Управляющий делами президента добавил, что там требуется серьезная реконструкция жизненно важных узлов. Нужна замена кровли на современную вентилируемую, увеличение количества водостоков, полная замена инженерного оборудования. Еще предстоит большой объем работ по наружной отделке объекта.

"За 30 лет эксплуатации устарели даже стандарты, по которым строили это здание", – заключил Айбек Дадебаев.

По его словам, городу передадут уже подготовленную территорию и обновленный инженерный корпус.

Напомним, что резиденция президента в Алматы пострадала в результате январских беспорядков. Специалисты выявили серьезные повреждения, из-за которых и было принято решение о сносе здания.

Позже пресс-служба главы государства сообщала, что на месте резиденции в Алматы появится сквер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964245-snos-rezidentsii-prezidenta-v-almaty-kak-on-budet-proishodit-i-skolko-na-nego-potratyat/