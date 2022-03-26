Президентскую резиденцию в Алматы исключат из списка исторических памятников

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Резиденцию президента в Алматы, разрушенную во время январских беспорядков, исключат из списка памятников истории и культуры республиканского значения. Это следует из проекта приказа, который появился на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.

В приказ министра культуры и спорта "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения" вносятся изменения.

"Приказываю в Государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения, утвержденного указанным приказом, пункт 31 исключить", – сообщается в документе, еще не подписанном министром.

Под пунктом 31 в упомянутом списке памятников написано:

"Резиденция Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Главный архитектор – К. Ж. Монтахаев, архитекторы – С. К. Баймагамбетов, О. Е. Цой, К. А. Нурмамбетов, конструктор – Т. Ч. Алпысбаев, 1985 год".

Приказ будет введен в действие через 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на курирующего вице-министра культуры и спорта.

Ранее появились кадры сожженной резиденции президента в Алматы.

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали заявил, что разрушенную резиденцию снесут, а на ее месте построят сквер. Позже стало известно, что такое решение было принято из-за того, что здание резиденции "ограниченно пригодно к эксплуатации".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962255-razrushennuyu-rezidentsiyu-prezidenta-v-almaty-isklyuchat-iz-spiska-istoricheskih-pamyatnikov/