451 млн тенге выплатят полицейским и военным, пострадавшим в январских беспорядках в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Общественный фонд "Қазақстан халқына" начал выплачивать деньги членам семей 19 погибших и 106 тяжело раненым сотрудникам МВД, КНБ и военнослужащим Минобороны и Нацгвардии. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Как пояснили в фонде, выплаты осуществляются на основании официальных списков, полученных от перечисленных выше госорганов.

Общая сумма выплат по данной категории пострадавших составляет 451 млн тенге.

Ранее попечительским советом было поручено правлению фонда выплатить установленные суммы семьям погибших и тяжело раненых военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности.

Также советом было поручено отработать с компетентными органами обстоятельства гибели гражданских лиц оказавшихся случайными жертвами, из списков, представленных в фонд уполномоченными по правам человека и по правам ребенка.

"Фонд начнет выплачивать денежные средства близким погибших по данной категории после того, как получит соответствующие официальные данные от уполномоченных государственных органов", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959559-451-mln-tenge-vyplatyat-politseyskim-i-voennym-postradavshim-v-yanvarskih-besporyadkah-v-kazahstane/