Глава МВД о январских событиях: Преступники стреляли по патрульным и случайным прохожим

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Глава МВД РК Марат Ахметжанов сообщил во время заседания мажилиса о том, что преступники стреляли по патрульным нарядам и случайным прохожим во время январских событий, передает NUR.KZ.

"19 правоохранителей погибли во время январских событий. Многие из полицейских в дальнейшем не смогут нести службу из-за проблем со здоровьем", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, ранее он призвал казахстанцев сдать оружие, пообещав, что ответственности за это не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960551-glava-mvd-o-yanvarskih-sobytiyah-prestupniki-strelyali-po-patrulnym-i-sluchaynym-prohozhim/