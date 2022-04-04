МВД: Имущество на 338 млн тенге похитили в ходе январских беспорядков

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Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал, какой ущерб был нанесен гражданам и бизнесу в ходе январских беспорядков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснил Адилов, работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба.

"На сегодня изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 338 млн тенге. В том числе 12 авто, 300 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 единиц одежды и 16 млн наличных тенге", - резюмировал спикер.

В целом, по его данным, по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч граждан.

В ходе того же брифинга представитель Генпрокуратуры заявил о задержании сотрудников КНБ, бывшего замглавы Департамента полиции Жамбылской области, а также главы линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963432-mvd-imuschestvo-na-338-mln-tenge-pohitili-v-hode-yanvarskih-besporyadkov/