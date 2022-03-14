Издание Time подтвердило, что погибший в Украине журналист Брент Рено работал на них

Иллюстративное фото: Time

Американское издание Time официально подтвердило, что погибший в Украине журналист Брент Рено работал на них.

Заявление было опубликовано от имени главного редактора и гендиректора TIME Эдварда Фельсенталя, а также президента и главного операционного директора TIME и TIME Studios Яна Орефиса.

"Мы опустошены потерей Брента Рено. Будучи отмеченным наградами режиссером и журналистом, Брент снимал самые сложные истории по всему миру, часто вместе со своим братом Крейгом Рено. В последние недели Брент был в регионе, работая над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев", - говорится в сообщении.

О смерти Брента Рено в Ирпене сообщил советник министра внутренних дел Украины Геращенко.

Ранее предполагалось, что журналист находился в стране по заданию New York Times. Но газета опровергла информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1960592-izdanie-time-podtverdilo-chto-pogibshiy-v-ukraine-zhurnalist-brent-reno-rabotal-na-nih/