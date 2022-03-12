"Стоит вопрос, как платить и добраться домой": казахстанцы рассказали о проблемах в России

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Казахстанцы, оказавшиеся в Российской Федерации, рассказали, с какими трудностями они сталкиваются из-за санкций, наложенных на соседнюю страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец, пожелавший остаться анонимным, проживает в Санкт-Петербурге. Он рассказал о том, что сейчас проблематично оплатить покупки казахстанской картой, а цены на те или иные товары стали расти.

Так, по его словам, супруга не смогла рассчитаться в продуктовом магазине ни с помощью карты казахстанского банка, ни с помощью Apple Pay. Между тем карты российских банков обслуживаются исправно.

"Валюту я не снимал, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Кроме того, в начале марта я хотел открыть в российском банке брокерский счет, покупать и продавать акции. Так как акции российских компаний упали в цене, я решил их купить. Но брокерский счет мне открыть не дали, сославшись на временные ограничения", - объясняет казахстанец.

Также, отмечает он, цены на некоторые продукты выросли. В магазинах присутствует ажиотаж. К примеру, в сети крупных супермаркетов население активно скупает гречку и другие крупы.

По словам казахстанца, в других городах, по рассказам его друзей, есть перебои с некоторыми видами товаров, например, с солью и сахаром.

Растут и цены на стройтовары, говорит он.

Другая казахстанка Анна Шелепова живет, что называется, на две страны. Сейчас она находится в России, где учится ее ребенок.

"По большому счету никаких проблем у казахстанцев не было с января (во время волнений в стране). Тогда из-за ЧС в Москве были созданы волонтерские группы и информационные чаты для застрявших казахстанцев. Соотечественников селили по домам, кому-то организовывали горячие обеды, одежду, а кому-то волонтеры собирали и переводили деньги.

Я в этом участвовала и делилась информацией с коллегами и другими людьми из РК, которые оказались здесь, в Москве. До 24 февраля все более или менее восстановилось. Перебоев с казахстанским картами не было. Только один раз за последний месяц не работала моя карта, думаю, это был разовый сбой. А вот со вчерашнего дня карты в магазинах не работают системно. Рассчитаться невозможно", - говорит Анна.

Она рассказывает, что не смогла оплатить продукты, фрукты в маленьком магазине, канцтовары, рассчитаться по счету в кафе.

"Также были отменены рейсы "Аэрофлота", рейсы Air Astana еще были, правда, цены на перелет составляли порядка 1200 долларов. Теперь стоит вопрос, как добраться, как платить.

Деньги за билеты компания "Аэрофлот" обещала вернуть - в течение 10 дней должны отправить средства в банк, а после на карту. Неизвестно, сколько это займет по времени. Но проблема в том, что карты не работают", - говорит казахстанка.

Рейсы на выбранные ранее даты отменили, сообщает она.

Проблемы коснулись и работников различных компаний, в том числе сферы медиа и PR, с которой связана Анна.

"Рекламные бюджеты на "стопе", в соцсетях - тишина. Никто новых сотрудников не нанимает, а сокращения по всем фронтам уже идут", - заключила женщина.

Напомним, ранее мы рассказывали, как добраться из Казахстана в Россию и обратно. Также сообщалось, что Visa и Mastercard приостанавливают работу на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960226-stoit-vopros-kak-platit-i-dobratsya-domoy-kazahstantsy-rasskazali-o-problemah-v-rossii/