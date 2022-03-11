"Неважно куда, просто хочу сбежать": россияне рассказали, почему переезжают в Казахстан

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Наложенные на Российскую Федерацию санкции со стороны других государств и иностранных компаний повлекли, помимо прочих трудностей, выезд жителей России из страны. Некоторые из них стремятся в Казахстан. Корреспондент NUR.KZ поговорил с несколькими гражданами соседнего государства, чтобы узнать причины такого решения.

"Родителям купили мешок лекарств и уехали"

Михаил из Омска приехал в Нур-Султан вместе с бывшей супругой. Оба трудятся в сфере IT.

До столицы Казахстана, говорит россиянин, из его родного города лететь всего час. Именно из расчета, что рейс - прямой, а Нур-Султан является столицей, и был выбран этот город.

"Мы прилетели из Омска пару дней назад. Решили, что за историческими событиями интересней смотреть снаружи. Поехали просто потому, что те сервисы, которые нужны для нашей конкретной работы, физически перестали быть доступны из РФ и VPN не помогает.

А так, конечно, возникают серьезные вопросы о будущем. По планам еще непонятно, честно говоря, от новостей был просто адский шок. Я следил за событиями и раньше, но, честно говоря, до конца не верил, что произошедшее случится.

В России закупили родителям мешок иностранных лекарств, пока они есть в продаже, а сами поехали", - рассказал Михаил.

По его словам, сейчас он и его бывшая супруга решают организационные вопросы. Например, попросили хозяев съемного жилья подать уведомление в миграционную полицию, сходили в ЦОН, чтобы получить ИИН, который, по плану, будет готов уже на следующей неделе.

"Оценили быстроту обслуживания. Чувствуется, что Нур-Султан - столичный город. Красивые здания, но были только в Хан Шатыре. Хозяева квартиры очень душевно к нам отнеслись. С соседом познакомились, таксисты хорошие, тоже помогают и подсказывают", - делится он впечатлениями.

Работа, уверяет Михаил, ему не нужна - он и сам может быть работодателем. Его спутница трудится дистанционно.

"Уже заучиваю базовые слова для общения с местными"

Дмитрий, так же не пожелавший назвать свою фамилию, в ближайшее время планирует переехать в Казахстан. Сейчас он находится в поисках работы здесь.

"Я из Томской области, работаю инженером по тестированию. Почему Казахстан? Здесь не нужен загранпаспорт, особо не нужно привыкать к менталитету, так как 80% моих одногруппников - казахи и я умел находить с ними общий язык, до сих пор общаемся.

Планирую прожить здесь какое-то время, а потом переехать в другие зарубежные страны. В Казахстане до этого никогда не бывал, но слышал от своих знакомых, что проблемы по сути те же самые, как в РФ, только люди добрее и отзывчивее. Уже заучиваю кое-какие базовые слова (на казахском языке - прим.ред.) для общения с местными", - рассказал Дмитрий.

По его словам, на решение повлияли разные факторы, в основном, это напряженная обстановка в последний год из-за пандемии коронавируса и падающего уровня жизни, а также отсутствие свободы слова и даже суд над Навальным.

"Даже эти факторы заставляли меня идти дальше к своей цели, оставаться в РФ, учить английский и постепенно начинать проходить собеседования в компании, нацеленные на международный рынок. Но 24 февраля все это было перечеркнуто, разбито. Спецоперация отняла у меня друзей-украинцев, их и мою жизнь. Зазомбировала родителей и всех вокруг. Честно, даже не важно куда, я просто хочу сбежать от этого дурдома", - говорит мужчина.

По его словам, иллюзий касательно работы у Дмитрия нет - он уверен, что его никто не ждет, но будет пытаться пробиться в Казахстан. Если не получится найти работу, еще находясь в России, то он планирует прилететь в страну и уже на месте заниматься поисками. В качестве варианта Дмитрий рассматривает два города - Алматы и Нур-Султан.

"В планах жить на три страны"

Россиянин Сергей ведет международный бизнес. Его компания зарегистрирована в Америке. Сейчас он занимается расширением дела на территории СНГ и проживает в Алматы.

"Планирую периодически прилетать, в планах - жить на три страны: Соединенные Штаты Америки, Казахстан, Сингапур. Я - основатель компании, поэтому сам был бы не против найти себе в Казахстане классных специалистов на рынок СНГ", - говорит Сергей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960245-nevazhno-kuda-prosto-hochu-sbezhat-rossiyane-rasskazali-pochemu-pereezzhayut-v-kazahstan/