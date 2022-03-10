Министр Шапкенов: Притока российских кадров в Казахстан пока не наблюдается

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Глава министерства труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов в кулуарах правительства рассказал, как власти намерены защищать рынок труда Казахстана от наплыва российских кадров, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у министра, наблюдается ли сейчас на рынке приток российских кадров.

"Мы сейчас внимательно отслеживаем ситуацию, но на сегодня таких потоков массовых, чтобы российские граждане приходили к нам работать, такого не наблюдается", – сообщил он.

Между тем, в случае рисков, по его словам, будут применяться защитные механизмы.

"У нас Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Кыргызстан мы в едином союзе, поэтому у нас трудовые ресурсы могут беспрепятственно перемещаться. Посмотрим. Это единый трудовой рынок. И сейчас, и тогда, до этого момента, они могли спокойно прийти у нас работать.

В случае массового прихода, что мы можем сделать? Это мониторинг рабочих мест. То есть в первую очередь через центры занятости мы будем трудоустраивать наших граждан", – объяснил министр.

Позже он добавил, что любой гражданин России или Белоруссии могут приехать к нам и работать, также как и наш гражданин может выехать к ним на работу.

"В данный момент перегрева рынка мы не прогнозируем", – резюмировал спикер.

Ранее спикер мажилиса Ерлан Кошанов комментировал вопрос о возможном наплыве россиян в Казахстан.

Также, сегодня, 10 марта, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о "возможных территориальных претензиях" к Казахстану со стороны России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960036-ministr-shapkenov-pritoka-rossiyskih-kadrov-v-kazahstan-poka-ne-nablyudaetsya/