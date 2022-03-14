Пожар вспыхнул на авиационном заводе "Антонов" в Киеве после обстрелов

Пожар на заводе "Антонов". Кадр из видео: УНИАН/Telegram

В Киеве из-за обстрелов загорелся авиационный завод "Антонов", передает УНИАН со ссылкой на Киевскую городскую горадминистрацию (КМДА).

Обстрел произошел утром 14 марта. Других деталей произошедшего не сообщается.

Также известно, что обстрелу подвергся многоэтажный жилой дом.

Напомним, в начале марта падение снаряда вызвало мощнейший взрыв в центре Харькова около административного здания, что расположено на площади Свободы. Произошедшее попало на камеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960599-pozhar-vspyhnul-na-aviatsionnom-zavode-antonov-v-kieve-posle-obstrelov/