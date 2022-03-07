Эвакуация из Украины: еще 31 казахстанца вывезли из Киева

Здание посольства Казахстана в Украине. Фото: instagram.com/kazembukr

За воскресенье и понедельник, 6 и 7 марта, от посольства Казахстана в Киеве выехали еще несколько десятков казахстанцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства.

"6 и 7 марта 2022 года Посольство Казахстана в Украине обеспечило безопасный выезд 31 человека из Киева.

По желанию часть граждан останется во Львове, желающие вылететь на Родину продолжат путь до польского Катовице", – сообщили в посольстве Казахстана.

Напомним, что 5 марта от здания посольства было отправлено 18 человек, а еще днем ранее – 24 человека.

Эвакуационные рейсы вылетают в Казахстан из польского города Катовице. На данный момент прилетели уже три самолета с гражданами нашей страны, которых эвакуировали из Украины. Последний из них прибыл в Нур-Султан в ночь с 3 на 4 марта.

Наши соотечественники рассказывали, как выбирались из охваченной боевыми действами страны. По их словам, путь, который в обычный день занял бы чуть больше часа, они преодолевали больше суток.

Кроме того, сообщалось, что казахстанцы собрали гуманитарную помощь для жителей Украины на 150 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959675-evakuatsiya-iz-ukrainy-esche-31-kazahstantsa-vyvezli-iz-kieva/