В Украине заявили, что не будут эвакуировать граждан через Россию и Беларусь

Ирина Верещук. Кадр из видео: facebook.com/vereschuk.iryna

Министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в ходе брифинга сообщила о том, что украинская сторона считает маршруты гуманитарных коридоров через Россию и Беларусь неприемлемыми.

Политик заявила о том, что существуют определенные сложности с организацией гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов, которые находятся под обстрелами. Об этом сообщило издание Украина Сегодня.

По словам Верещук, российская сторона направила письмо с предложением объявить режим тишины 7 марта и открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова и других городов в Россию или Беларусь.

"Это неприемлемый вариант для открытия гуманитарных коридоров", – заявила министр.

В ответ Украина предложила свои варианты маршрутов для возможных гуманитарных коридоров. В предложении указаны следующие направления эвакуации:

из городов Буча, Ирпень, Бородянка, Иванково (Киевская область) в направлении Киева с последующей пересадкой на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска;

(Киевская область) в направлении Киева с последующей пересадкой на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска; из Мариуполя (Донецкой области) в Запорожье;

(Донецкой области) в Запорожье; из Волновахи (Донецкой области) в Покровск;

(Донецкой области) в Покровск; из Сум в Полтаву;

в Полтаву; из Изюма (Харьковской области) в Лозовую;

(Харьковской области) в Лозовую; из Балакле и (Харьковской области) в Первомайск;

и (Харьковской области) в Первомайск; из сел Липце и Стрелече (Харьковской области) в Мерефу;

(Харьковской области) в Мерефу; из Харькова на поезде в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска.

В своем выступлении она также обратилась к главам Франции, Великобритании и США с просьбой помочь открыть "реальные действенные гуманитарные коридоры".

"Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизни сотням тысяч людей. В том числе иностранным гражданам", – сказала Верещук.

Ранее сообщалось, что в 10:00 по московскому времени (13:00 по времени Нур-Султана) должны открыться гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из украинских городов Сум, Киева, Мариуполя и Харькова. Российские Вооруженные силы должны были объявить режим тишины на время выхода мирных граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959671-v-ukraine-zayavili-chto-ne-budut-evakuirovat-grazhdan-cherez-rossiyu-i-belarus/