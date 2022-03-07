Третий раунд переговоров России и Украины: названо вероятное время и место

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Российские и белорусские СМИ сообщают о запланированных на сегодня переговорах России и Украины.

Переговоры двух стран могут начаться в ближайшие часы, пишет "Интерфакс".

"Начало переговоров запланировано на 15:00 мск (18:00 по Нур-Султану – прим. ред.), однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации", – заявил изданию близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, российская делегация уже вылетела в Беларусь.

"Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд", – сказал он.

О вылете российской делегации на переговоры сообщает и Sputnik Беларусь.

"Самолет с российской делегацией подлетает к Бресту. Борт сейчас номер 1 в мире – за ним следит самое большое количество людей", – пишут авторы Telegram-канала издания.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959672-tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy-nazvano-veroyatnoe-vremya-i-mesto/