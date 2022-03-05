Эвакуация из Украины: еще один автобус с казахстанцами направляется в Польшу

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Еще один автобус с группой казахстанских граждан выехал во Львов, далее он последует в Польшу. Об этом сообщило посольство Казахстана в Киеве в своем официальном Telegram-канале.

"5 марта 2022 года из посольства до Львова, и далее – до города Катовице, выехал очередной автобус с 18 гражданами РК", – сказано в сообщении.

Кроме того, в посольстве отметили, что во Львове также работает почетное консульство, сотрудники которого, совместно с дипломатами посольства, работают над решением оперативных организационных вопросов по эвакуации граждан Казахстана.

Вчера от здания посольства был отправлен еще один автобус, в котором находилось 24 человека.

Также напомним, что из польского города Катовице в Казахстан прилетели уже три самолета с гражданами нашей страны, которых эвакуировали из Украины. Последний из них прибыл в Нур-Султан в ночь с 3 на 4 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959526-evakuatsiya-iz-ukrainy-esche-odin-avtobus-s-kazahstantsami-napravlyaetsya-v-polshu/