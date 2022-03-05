27 казахстанских дальнобойщиков все еще остаются на территории Украины

Иллюстративное фото: Getty Images/ aaaaimages

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали о вывозе казахстанских фур из Украины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На утро 5 марта 2022 год из 57 автотранспортных средств из Украины выехали 30, сообщили в министерстве.

Остальные 27 водителей все еще находятся на территории Украины. Отмечается, что 11 из них в настоящее время направляются в пункт пропуска Рава-русская – Гребене на польско-украинской границе.

После они будут следовать в Казахстан через Беларусь и Россию.

Напомним, к началу военного конфликта на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых автомобилей. Для их вывоза был составлен список перевозчиков, который передан в МИД РК.

28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков.

Накануне сообщалось, что 23 казахстанские фуры выбрались из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959463-27-kazahstanskih-dalnoboyschikov-vse-esche-ostayutsya-na-territorii-ukrainy/