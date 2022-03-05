Путин сообщил Шольцу дату третьего раунда переговоров между Россией и Украиной

Владимир Путин. Фото: VLADIMIR SMIRNOV/POOL/AFP via Getty Images

На сайте пресс-службы правительства Германии сообщается, что канцлер Олаф Шольц и Владимир Путин провели переговоры.

Длительность беседы составила примерно час.

Немецкий канцлер выразил озабоченность по поводу ситуации в Украине.

"Он [Шольц] призвал российское руководство немедленно прекратить все боевые действия и разрешить гуманитарный доступ в оспариваемые районы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Путин заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной назначен на эти выходные.

"Президент Путин сообщил канцлеру, что Россия и Украина запланировали на эти выходные третий раунд переговоров", - сказано в публикации.

Главы государств договорились снова созвониться в ближайшее время.

Ранее о возможной дате переговоров двух делегаций говорили в офисе президента Зеленского.

А второй раунд переговоров завершился 3 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959489-putin-soobschil-sholtsu-datu-tretego-raunda-peregovorov-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy/