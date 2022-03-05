Путин сообщил Шольцу дату третьего раунда переговоров между Россией и Украиной
На сайте пресс-службы правительства Германии сообщается, что канцлер Олаф Шольц и Владимир Путин провели переговоры.
Длительность беседы составила примерно час.
Немецкий канцлер выразил озабоченность по поводу ситуации в Украине.
"Он [Шольц] призвал российское руководство немедленно прекратить все боевые действия и разрешить гуманитарный доступ в оспариваемые районы", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Путин заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной назначен на эти выходные.
"Президент Путин сообщил канцлеру, что Россия и Украина запланировали на эти выходные третий раунд переговоров", - сказано в публикации.
Главы государств договорились снова созвониться в ближайшее время.
Ранее о возможной дате переговоров двух делегаций говорили в офисе президента Зеленского.
А второй раунд переговоров завершился 3 марта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959489-putin-soobschil-sholtsu-datu-tretego-raunda-peregovorov-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy/