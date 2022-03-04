МИИР: 23 казахстанские фуры выбрались из Украины

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При содействии Министерства индустрии и инфраструктурного развития и Министерства иностранных дел Казахстана, а также госорганов третьих стран из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Еще 7 грузовиков находятся на границе с Польшей. В самой же Украине, преимущественно в центральных и восточных регионах, остаются 26 грузовых автомобилей из Казахстана.

Работа по оказанию поддержки застрявшим водителям продолжается, добавили в министерстве.

Напомним, к началу военного конфликта на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых автомобилей. Для их вывоза был составлен список перевозчиков, который передан в МИД РК.

Казахстанские госорганы обратились к коллегам из Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов.

Кроме того, 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959261-miir-23-kazahstanskie-fury-vybralis-iz-ukrainy/