О выезде казахстанских дальнобойщиков из Украины договорились дипломаты

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Казахстанские дипломаты помогли дальнобойщикам из Казахстана, которые остались в Украине, сообщается в официальном Telegram МИД РК.

Отмечается, что в связи с ситуацией вокруг Украины в непростую ситуацию попали казахстанские водители-дальнобойщики.

"10 следовавших из Украины в Казахстан транспортных фур были остановлены российскими пограничниками в районе пропускного пункта Троебортное в Брянской области. Развернуться в обратную сторону, по понятным причинам, не представлялось возможным", - сообщили в МИД Казахстана.

В логистической ловушке оказались 11 водителей, 7 из них - казахстанцы.

С просьбой о помощи они обратились на горячую линию посольства Казахстана в России.

"В результате переговоров, проведенных дипломатами с российскими компетентными органами, вопрос пропуска был решен. В настоящее время фуры следуют в Казахстан", - заявили в МИД.

Напомним, что самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами вылетел из Польши. Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958487-o-vyezde-kazahstanskih-dalnoboyschikov-iz-ukrainy-dogovorilis-diplomaty/