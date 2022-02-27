Не менее 50 казахстанских дальнобойщиков застряли в Украине

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Казахстанские водители большегрузов, которые в настоящее время находятся в Украине, направили в НПП "Атамекен" данные о своем местонахождении, сообщается в официальном Telegram-канале Нацпалаты.

Уже 50 водителей большегрузов направили в НПП "Атамекен" данные о своем местонахождении в Украине. В НПП отметили, что большинство из них оставить машины и вылететь из страны не могут, так как автомобили груженные.

"Блокпосты, разрушенные дороги и мосты... водители продолжают сообщать свои координаты", - говорится в сообщении.

В Нацпалате отметили, что 25 февраля НПП направила письма в министерства иностранных дел, торговли, а также в министерство индустрии и инфраструктурного развития с просьбой проработать с российской, белоруской, украинской, польской и другими сторонами вопрос об обеспечении "зеленого коридора" для отечественных дальнобойщиков.

В НПП обратились к казахстанским перевозчикам, которые все еще остаются на территории Украины.

"Если вы или водитель вашей компании не можете выехать из Украины, направьте свои данные на номер: +7 778-870-1432 (call-центр НПП)", говорится в сообщении.

Напомним, что накануне первый автобус с казахстанцами пересек границу Польши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958219-ne-menee-50-kazahstanskih-dalnoboyschikov-zastryali-v-ukraine/