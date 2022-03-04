"Очень страшно было, я слышала взрывы": третий борт с казахстанцами прибыл из Украины

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Сегодня ночью в Нур-Султане приземлился третий рейс с эвакуированными из Украины казахстанцами.

Из польского Катовице прибыли чуть более 130 пассажиров, включая детей. В МИДе рассказали, что вместе с казахстанцами прилетели два гражданина Кыргызстана.

Как передает телеканал "Хабар 24", вернувшихся на родину из охваченной боевыми действиями Украины граждан встречали обеспокоенные родственники.

"Полет прошел замечательно. Казахстан помог нам полностью от и до. Мы ни в чем не нуждались. Я была в гостях и попала в такую ситуацию";

"Очень страшно было, я слышала взрывы в Киеве. 24-го утром объявили о войне. Хотелось бежать, но все закрыто, пробки. Потом мы пошли в убежище", - рассказали прилетевшие казахстанцы.

Напомним, первый репатриационный рейс приземлился в Алматы 28 февраля. Вторым самолетом, который прилетел в Нур-Султан 1 марта, на родину вернулось 120 казахстанцев.

Ранее вернувшиеся из Украины казахстанцы рассказали, как пытались добраться до границы с Польшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959208-ochen-strashno-bylo-ya-slyshala-vzryvy-kazahstantsy-ob-evakuatsii-iz-ukrainy/