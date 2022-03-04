Джонсон "в ближайшие часы" созовет экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

В разговоре с Владимиром Зеленским о пожаре на Запорожской АЭС Борис Джонсон заявил, что созовет экстренное заседание Совбеза ООН "в ближайшие часы", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.

Напомним, на территории Запорожской АЭС в украинском городе Энергодар произошел пожар. Представители станции сказали, что изменений в радиационном фоне не наблюдается. Пожар произошел ночью в 02:26 по местному времени (06:26 часов по Нур-Султану).

Как сообщили в МАГАТЭ, пожар на станции не затронул "основное оборудование".

Президент Украины Зеленский сообщил, что после инцидента поговорил насчет ситуации также с президентом Соединенных Штатов Байденом, бельгийским премьером Шарлем Мишелем, канцлером ФРГ Шольцем, президентом Польши Дудой, а также с главой МАГАТЭ (Рафаэлем) Гросси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959210-dzhonson-v-blizhayshie-chasy-sozovet-ekstrennoe-zasedanie-sovbeza-oon-iz-za-situatsii-na-zaporozhskoy-aes/