Дипломаты обратились к казахстанцам, находящимся в Украине

Иллюстративное фото: Christopher Pike/World Rugby/World Rugby/Getty Images

Посольство Казахстана в Украине в своем официальном Telegram-канале сообщило, что утром 28 февраля планируется выезд автобуса в Львов для эвакуации наших соотечественников.

"28 февраля 2022 года в 09.30 утра от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан.

Вместительность автобуса 50 мест.

Адрес Посольства - Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08", - говорится в сообщении посольства РК в Украине.

Актуальную казахстанцы могут отслеживать в социальных сетях и мессенджерах посольства Республики Казахстан в Украине.

Напомним, первый эвакуационный рейс для казахстанцев в Украине должен был состояться 26 февраля из Польши, однако, в связи со сложной обстановкой вылет был перенесен. Дело в том, что автобусы, которые везли казахстанцев к польской границе, застряли в многокилометровых пробках. Первый рейс с казахстанцами из Украины должен вылететь сегодня, на 27 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958240-diplomaty-obratilis-k-kazahstantsam-nahodyaschimsya-v-ukraine/