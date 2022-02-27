Украинские военные массово отказываются от продолжения боевых действий, заявили в Минобороны России

Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

В министерстве обороны РФ заявили, что украинские военнослужащие массово отказываются от продолжения боевых действий.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков провел брифинг касательно ситуации в Украине.

По его словам, продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий.

Он также заявил, что 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Это, по словам представителя Минобороны РФ, произошло накануне в Харьковской области.

Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь, после оформления документов они будут отправлены к своим семьям, заверил Конашенков.

Также, по словам представителя военного ведомства, 26 февраля участники батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 .

В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения, отметил спикер.

На текущий момент, по его информации, российскими ВС поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

Конашенков утверждает, что российские военные ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Напомним, в Госинспекции ядерного регулирования сообщили о попадании снарядов в пункт хранения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".

Кроме того, сегодня, 27 февраля, российские войска вошли в Харьков. Об этом заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958218-ukrainskie-voennye-massovo-otkazyvayutsya-ot-prodolzheniya-boevyh-deystviy-zayavili-v-minoborony-rossii/