Может понадобиться три рейса: посол Казахстана в Украине рассказал о ходе эвакуации

Дархан Калетаев. Фото: facebook.com/KazEmbassyUkr

Казахстанский посол в Украине Дархан Калетаев рассказал, с какими трудностями столкнулось посольство при эвакуации казахстанцев из Украины. Он отметил, что не хватает водителей и транспорта, а людей, желающих покинуть Украину, оказалось больше, чем предполагалось.

Связаться с Дарханом Калетаевым удалось корреспондентам Sputnik Казахстан. Дипломат рассказал, что существенной проблемой в процессе эвакуации казахстанцев является нехватка машин и специалистов.

"В связи с тем, что вообще нет транспорта, но не столько транспорта нет, (сколько - прим. ред.) людей нет у транспортных компаний, кого за руль садить, в автобусы, потому что всех мужчин здесь мобилизуют сейчас.

Всех мужчин мобилизовали. Поэтому весь транспорт, который у меня в посольстве есть... вот, 100 человек час назад отъехали от посольства. Отправил граждан. Весь транспорт. Я вообще без транспорта остался сам", - рассказал Дархан Калетаев.

Также посол отметил, что количество казахстанцев, желающих покинуть Украину, оказалось больше, чем предполагали дипломаты. По его словам, может понадобиться минимум три авиарейса, чтобы увезти людей.

В 10:00 по времени Нур-Султана (06:00 по времени Киева), были зарегистрированы заявки от 486 граждан Казахстана. Тем не менее, это не последняя цифра, считает Калетаев.

По данным казахстанского посольства, на учете числится еще около 500 граждан нашей страны, в том числе дипломаты и те, кто приехал в Украину работать. Но кроме них в стране есть много казахстанцев, не зарегистрированных в посольстве, и они так же хотят улететь на родину.

"Когда бомбы разрываются у тебя под окнами, сразу бежишь же. Поэтому сейчас они все выскакивают и требуют их эвакуировать. Требования законные, надо делать", - добавил посол.

Кроме того, Дархан Калетаев прокомментировал вопрос о затратах казахстанцев на эвакуационные рейсы. Он отметил, что все расходы на билеты будут возмещены.

"Вопрос находится сейчас на решении правительства, мы ждем решения правительства, но мне устно на уровне руководства сказали, что вопрос будет решен положительно. Air Astana в курсе, сейчас они прорабатывают возмещение расходов Air Astana", - рассказал Калетаев.

Сообщается, что Дархан Калетаев и еще четверо сотрудников посольства пока не планируют покидать Украину.

Напомним, что первый эвакуационный рейс для казахстанцев в Украине назначен на 26 февраля, 02:00 по местному времени. Вылет будет совершен из города Катовице в Польше.

Позже казахстанцам, оставшимся в Украине, предложили еще один вариант возвращения на родину. Однако актуален он лишь для тех, кто находится на территории Одесской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957988-mozhet-ponadobitsya-tri-aviareysa-posol-kazahstana-v-ukraine-rasskazal-o-hode-evakuatsii/