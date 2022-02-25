Air Astana назвала точную дату специального рейса для казахстанцев в Украине

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Спецрейс для возвращения наших граждан в Казахстан запланирован из польского города Катовице. Вылет назначен на 26 февраля 02:00 часов по местному времени, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау. Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени.

Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным посольством РК в Украине.

Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в Почетном консульстве РК во Львове по улице Замкнена 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Тел.:. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49", - сообщили представители авиакомпании.

Ранее посольство Казахстана в Украине обратилось к оставшимся в стране казахстанцам.

Также, в МИД Казахстана озвучили количество граждан Казахстана, которые в данный момент находятся на территории Украины.

Напомним, что президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер полетел в Киев для эвакуации казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957924-air-astana-nazvala-tochnuyu-datu-spetsialnogo-reysa-dlya-kazahstantsev-v-ukraine/