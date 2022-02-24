Посольство Казахстана в Украине обратилось к оставшимся в стране казахстанцам

Киев. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Посольство Казахстана в Украине в своем официальном Telegram-канале опубликовало обращение к нашим гражданам, которые в данный момент находятся на территории Украины.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан!

В связи с военной угрозой рекомендуем строго следовать инструкциям местных властей, включая незамедлительное прибытие к месту ближайшего укрытия (бомбоубежище, подземный переход, подвал, цокольное помещение, подземная стоянка, подземный тоннель и т.п.).

Если в момент опасности вы остались в жилом помещении, необходимо полностью отключить освещение, не приближаться к окнам и занять наиболее безопасные место.

Постарайтесь заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания", – говорится в обращении к казахстанцам.

Ранее сообщалось, что казахстанцев, находящихся в Украине, призвали оставаться в местах пребывания.

Также, в МИД Казахстана озвучили количество граждан РК, которые в данный момент находятся на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957806-posolstvo-kazahstana-v-ukraine-obratilos-k-ostavshimsya-v-strane-kazahstantsam/