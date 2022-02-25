В районе аэропорта в Ровно упала ракета, в городах Украины звучат сирены

Львов. Кадр из видео: Telegram/УНИАН

Аэропорт города Ровно в Украине попал под ракетный удар. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Третяк.

"Только что на территорию Ровенского аэропорта упала ракета! Всего одна, а не несколько, как пишут. Серьезных повреждений не было получено. Подробности позже!" - сообщил мэр Ровно.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Тем временем в Чернигове и Львове включили сирены.

В Киеве фрагменты подбитого самолета упали на жилой двухэтажный дом. Начался пожар Информация о пострадавших или погибших не сообщается.

Ранее жители Киева сообщили примерно о шести взрывах с разницей в несколько секунд.

Официальные лица предположили, что это были удары крылатыми или баллистическими ракетами.

Во время падения одного из снарядов загорелся многоэтажный жилой дом. Горели с четвертого по девятый этаж. На место выехали спасатели. Позже пожар ликвидирован. 150 человек были эвакуированы. 20 удалось спасти. Еще восемь ранены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957916-v-rayone-aeroporta-v-rovno-upala-raketa-v-gorodah-ukrainy-zvuchat-sireny/