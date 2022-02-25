Нацбанк Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями

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Национальный банк Украины запретил какие-либо валютные операции с российскими и белорусскими рублями, передает официальный сайт.

"Национальный банк Украины принял Постановление о том, как будут работать украинские банки в связи с введением военного положения по всей стране", - говорится в сообщении

24 февраля 2022 года постановлением введены временные ограничения, в которые входит приостановление "расходных операций со счетов" резидентов Украины и России.

Ранее мы писали, что после начала военной операции России рубль упал ниже 84 за доллар впервые с января 2016.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе. Политик отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957904-natsbank-ukrainy-zapretil-valyutnye-operatsii-s-rossiyskimi-i-belorusskimi-rublyami/