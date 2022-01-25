Жители Бишкека из-за блэкаута остались без воды и отопления, остановились лифты и канатные дороги

Из-за отключения электроэнергии в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане жители Бишкека остались без тепла и водоснабжения. Многие застряли в лифтах.
Причиной стало системное отключение электроэнергии в Центральное Азии. Из-за чего жители Оша, Джалал-Абада, Караколя, Баткенской, Чуйской, Таласской областей, а также Бишкека остались без электроэнергии.
Жители столицы Кыргызстана остались и без холодной и горячей воды, а также без отопления, передает 24kg.
"Теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены при подаче электроэнергии. Дежурные аварийные бригады ОАО "Бишкектеплосеть" проводят осмотр тепловых сетей и находятся в постоянной готовности к подключению теплоснабжения", - говорится в сообщении Бишкектеплосети.
Из застрявших лифтов вызволили 40 жителей Бишкека, сообщает Telegram-канал Sputnik Кыргызстан.
Из-за отключения электроэнергии была внезапно остановлена канатная дорога вместе с туристами на горнолыжном курорте Чункурчак, передает РИА Новости.
По этой же причине на канатной дороге застряли и туристы в Узбекистане. В местном МЧС заявили, что к ним уже направили спасателей, передает NUR.KZ.
В Алматы из-за отключения энергоснабжения перестали ходить троллейбусы и отключились светофоры. На дорогах образовались пробки.
Как сообщили NUR.KZ, аэропорт и метро работают в штатном режиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952867-zhiteli-kyrgyzstana-ostalis-bez-sveta/