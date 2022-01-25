Отключение света в Алматы: в "Самрук-Энерго" сделали заявление

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Сегодня в полдень сразу в нескольких районах Алматы произошло массовое отключение света. В АО "Самрук-Энерго" по этому поводу дали комментарий, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным компании "Самрук-Энерго", в 11:59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы.

"Причины произошедшего выясняются. В свою очередь "Самрук-Энерго" сообщает, что электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.

Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - экибастузские ГРЭС - несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС -1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка - 2930 МВт, на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка - 950 мегаватт", - сообщили в АО "Самрук-Энерго".

Напомним, сегодня в полуденное время в Алматы, на юге Казахстана, а также в нескольких городах Кыргызстана и Узбекистана произошло массовое отключение света.

Ранее причину случившемуся назвали в KEGOC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952857-otklyuchenie-sveta-v-almaty-v-samruk-energo-sdelali-zayavlenie/