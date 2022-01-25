Как работают автобусы, метро и аэропорт на фоне блэкаута в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Большая часть транспорта в Алматы продолжает работать, несмотря на массовое отключение электроэнергии, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе КГП "Метрополитен" сообщили о том, что метро, несмотря на отключение света в городе, продолжает работать в штатном режиме.

Кроме того, в пресс-службе Международного аэропорта Алматы также подтвердили, что продолжают работу без перебоев.

В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что троллейбусы на фоне отключения электричества временно приостановили работу. Автобусы продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что о масштабном отключении электричества в Алматы, на юге Казахстана, а также в Узбекистане и Кыргызстане стало известно сегодня после полудня.

Вскоре после этого стало известно, что крупная авария произошла в энергосистеме Узбекистана.

Причины масштабного отключения электричества позже назвали в KEGOC, а также в "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952863-kak-rabotaet-transport-v-almaty-na-fone-blekauta/