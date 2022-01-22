Озвучены финансовые пределы фонда "Қазақстан халқына"

Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев на площадке СЦК рассказал, какими средствами будет располагать организация, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сумма, которую мы ожидаем, исходя из состава участников совещания, к которым президент напрямую обратился, и нашего понимания того, каким налогооблагаемым доходом располагают крупные и средние предприятия, полагаем, что 100 млрд фонд будет располагать.
На эти 100 млрд мы должны выстроить первоочередные задачи. Плюс еще на 50 млрд - задачи уже второго уровня, если эти средства поступят.
Мы определились, что должны быть подходы как к адресной помощи, так и к системным мероприятиям. Фонд не должен оказывать только адресную помощь отдельным людям, он также должен решать задачи на системном уровне. Это тоже нам предстоит выстроить", - сообщил Болат Жамишев.
Напомним, 11 января на заседании мажилиса президент Казахстана поручил создать фонд "Қазақстан халқына", который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и соцподдержки. Возглавил фонд Болат Жамишев.
Ранее в "Қазақстан халқына" выступили против перевода однодневных зарплат госслужащих.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952474-ozvucheny-finansovye-predely-fonda-qazaqstan-halqyna/