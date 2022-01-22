Озвучены финансовые пределы фонда "Қазақстан халқына"

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Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев на площадке СЦК рассказал, какими средствами будет располагать организация, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сумма, которую мы ожидаем, исходя из состава участников совещания, к которым президент напрямую обратился, и нашего понимания того, каким налогооблагаемым доходом располагают крупные и средние предприятия, полагаем, что 100 млрд фонд будет располагать.

На эти 100 млрд мы должны выстроить первоочередные задачи. Плюс еще на 50 млрд - задачи уже второго уровня, если эти средства поступят.

Мы определились, что должны быть подходы как к адресной помощи, так и к системным мероприятиям. Фонд не должен оказывать только адресную помощь отдельным людям, он также должен решать задачи на системном уровне. Это тоже нам предстоит выстроить", - сообщил Болат Жамишев.

Напомним, 11 января на заседании мажилиса президент Казахстана поручил создать фонд "Қазақстан халқына", который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и соцподдержки. Возглавил фонд Болат Жамишев.

Ранее в "Қазақстан халқына" выступили против перевода однодневных зарплат госслужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952474-ozvucheny-finansovye-predely-fonda-qazaqstan-halqyna/