Забрали бензин и энергетики на миллионы: мужчин задержали за нападение на АЗС близ Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области задержали подозреваемых в нападении на АЗС Royal Petrol. У них изъяли похищенное. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

16 января в дежурную часть Карасайского РУП с заявлением о краже ГСМ и продуктов питания с автозаправочной станции Royal Petrol в селе Кыргауылды обратилась 30-летняя женщина.

По ее словам, преступление было совершено в период с 6 по 8 января. Ущерб составил более 2 млн тенге.

Факт зарегистрировали по ст.188 ч.3 УК РК (Кража). На место выехала следственно-оперативная группа. Были изучены записи с камер наружного наблюдения.

В течение суток стражи порядка задержали троих жителей села Абай 17, 18 и 25 лет.

Они сознались в содеянном и рассказали, что 7 января около 00.30 часов по предварительному сговору приехали к АЗС.

Проникнув в складское помещение, парни похитили продукты питания (энергетические, прохладительные напитки и чипсы). Затем вскрыли емкость и залили в свои машины 120 литров бензина марки АИ-95.

"Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - пояснили в ДП Алматинской области.

Ранее сообщалось, что светошумовую гранату, щит и боеприпасы нашли на обочине Кульджинского тракта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952464-zabrali-benzin-i-energetiki-na-milliony-muzhchin-zaderzhali-za-napadenie-na-azs-bliz-almaty/