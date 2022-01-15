Экс-министр финансов Болат Жамишев возглавил фонд "Қазақстан халқына"

Болат Жамишев. Фото: Daniel Acker/Bloomberg/Getty Images

В Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Қазақстан халқына", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на представителей фонда.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Қазақстан халқына".

Фонд будет выполнять задачи по:

оказанию благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;

оказанию помощи пострадавшему населению Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;

содействию в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения;

поддержке семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан;

оказанию благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в т.ч. квазигосударственного сектора.

На пост председателя ОСФ "Қазақстан халқына" попечительским советом фонда предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.

Высшим органом управления ОСФ "Қазақстан халқына" является общее собрание участников фонда, контролирующим органом – попечительский совет, исполнительным органом – правление, контрольным органом – ревизионная комиссия.

Представители бизнес-сообщества и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОСФ "Қазақстан халқына" по следующим реквизитам:

Общественный фонд "Қазақстан халқына", ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО "Народный Банк Казахстана".

Напомним, данный фонд президент поручил создать во время заседания мажилиса 11 января. Как отметил Токаев, фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, соцподдержки.

"Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства детей расходы на лечение попросту неподъемны. Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. И это лишь отдельные примеры", – заявил Токаев.

Он добавил, что это не фонд президента, правительства или других органов – это фонд всех казахстанцев. Весь бюджет и проекты фонда будут публиковать на его сайте, фонд будет подотчетен обществу. При этом крупные компании должны будут ежегодно отчислять средства в этот фонд.

"Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета справок и других монополистов", – говорил президент.

Болат Жамишев занимал кресло министра финансов РК с 2007 по 2013 год. Помимо этого, в разные годы он трудился в министерствах труда и соцзащиты населения, регионального развития и внутренних дел, а также возглавлял Агентство РК по регулированию и надзору финансовых организаций. До апреля 2019 года занимал пост председателя правления АО "Банк Развития Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951296-sozdan-fond-qazaqstan-halqyna-ego-vozglavil-eks-ministr-finansov-bolat-zhamishev/